Эфир Delfi с командиром и бойцом полка Калиновского о войне в Украине и свободной Беларуси

В конце января бойцы полка Кастуся Калиновского организовали большой тур по Европе: беларусы, воюющие на стороне Украины, встречались с представителями национальной диаспоры, отвечали на вопросы аудитории, обсуждали дальнейшую стратегию по освобождению Беларуси от диктатуры. Спустя более, чем 3 года с августовских протестов появились ли рефлексия и анализ ошибок, допущенных в августе 2020 года? Есть ли риск, что оппозиция будет годами моделировать сценарии по освобождению Беларуси, но этот момент не настанет в обозримом будущем? На эти и другие темы мы побеседовали с Денисом Прохоровым, командиром полка Калиновского и Вадимом Кабанчуком, бойцом ПКК.