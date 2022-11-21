Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?

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Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же станет для России новым Афганистаном, приведшим к краху режима Путина – главный вопрос книги историков Юрия Фельштинского (США) и Михаила Станчева (Украина).
Тему книги и другие актуальные вопросы в студии обсуждаем с одним из авторов - Юрием Фельштинским.
Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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