Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?

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Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же станет для России новым Афганистаном, приведшим к краху режима Путина – главный вопрос книги историков Юрия Фельштинского (США) и Михаила Станчева (Украина).

Тему книги и другие актуальные вопросы в студии обсуждаем с одним из авторов - Юрием Фельштинским.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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