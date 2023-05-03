Эфир Delfi с Ильей Шепелиным о фейках росСМИ про страны Балтии

Цель медиа, ставших рупором войны и ненависти: создание одномерной реальности, где оппонент обязательно страдает от холода и голода – из-за ударивших бумерангом антироссийских санкций. У врага нет человеческого лица, а есть только набор примитивных и, безусловно, отрицательных черт. Как российские СМИ формируют негативный образ стран Балтии, обсудим в передаче "Раз в неделю" с нашим гостем - журналистом Ильей Шепелиным.