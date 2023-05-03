Эфир Delfi с Ильей Шепелиным о фейках росСМИ про страны Балтии

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Страны Балтии давно, еще до войны, стали главным антигероем российской программы передач. Равнодушие литовцев, латышей, эстонцев к девятому мая и советским монументам — это почти что синоним открытой вражды. Российская пропаганда рисовала образ балтийского региона, как совокупность "русофобских" государств, переживающих крайнюю степень нищеты и полностью подконтрольных Америке и Брюсселю. Известны российские фейки о пустых полках супермаркетов, "замерзающей Европе" и даже притеснении украинских беженцев.

Цель медиа, ставших рупором войны и ненависти: создание одномерной реальности, где оппонент обязательно страдает от холода и голода – из-за ударивших бумерангом антироссийских санкций. У врага нет человеческого лица, а есть только набор примитивных и, безусловно, отрицательных черт. Как российские СМИ формируют негативный образ стран Балтии, обсудим в передаче "Раз в неделю" с нашим гостем - журналистом Ильей Шепелиным.

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