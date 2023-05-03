Цель медиа, ставших рупором войны и ненависти: создание одномерной реальности, где оппонент обязательно страдает от холода и голода – из-за ударивших бумерангом антироссийских санкций. У врага нет человеческого лица, а есть только набор примитивных и, безусловно, отрицательных черт. Как российские СМИ формируют негативный образ стран Балтии, обсудим в передаче "Раз в неделю" с нашим гостем - журналистом Ильей Шепелиным.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жительница многоквартирного дома не могла вынести вони и запретила соседям курить
Курение на балконе многоквартирного дома может...
Эфир Delfi с Ильей Шепелиным о фейках росСМИ про страны Балтии
Страны Балтии давно, еще до войны, стали главным...
Мужчину удивила компенсация за отопление: думаю, многие были обмануты
Окончание отопительного сезона не всегда означает...
Полиция поражена: один радар за неделю зафиксировал 1252 нарушения
В длинные выходные Дорожная полиция Вильнюсского...
ГНИ: количество граждан, своевременно задекларировавших доходы, выросло на 90 тысяч
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в...