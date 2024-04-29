2024.04.29 13:06

Эфир Delfi с Ильей Пономаревым: невыборы в России Путина и резолюция Европарламента

 
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На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию о нелегитимности "так называемых президентских выборов в России". В документе также приветствуется храбрость тысяч людей в России, которые протестуют против режима Путина и стремятся сделать свою страну демократической. В качестве примера приводится акция "Полдень против Путина", когда в день голосования 17 марта в 12:00 люди пришли к избирательным участкам.

Однако, по утверждению российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, был и другой вариант текста резолюции. В нем была выражена признательность россиянам, воюющим на стороне Украины в составе Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Но в итоговом варианте документа этот абзац исчез. Это произошло, по выражению Пономарева, благодаря "умеренным свидетелям Навального" в лице литовского европарламентария Андрюса Кубилюса, депутата от Германии Сергея Лагодинского и другим.

На связи со студией Delfi экс-депутат Госдумы России, создатель канала "Утро февраля" Илья Пономарев. Обсуждаем с ним произошедшую коллизию с текстом резолюции ЕП, последствия принятого документа и вероятность того, что европейские страны возьмут его на вооружение.

Начало трансляции в 13.30

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