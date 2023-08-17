Эфир Delfi с Филиппом Карбером: какой должна быть стратегия НАТО по защите стран Балтии от Путина?

Страны Балтии и Польша усиливают границы с Беларусью из-за нарастающей угрозы, исходящей от России. Литва и Польша концентрируются на защите уязвимого Сувалкского коридора, с двух сторон которого Беларусь и российский Калининград. Внимание к этому участку приковано годами, а вопросу как защитить коридор посвящено множество исследований, в частности, американской организации Potomac Foundation. Его президент доктор Филипп Карбер выпустил свое исследование перед саммитом НАТО, в котором он заявил, что у Альянса нет стратегии по защите Восточной Европы от имперских амбиций Путина. В интервью Delfi он рассказал о планах РФ по вторжению в страны Балтии и как должна быть выстроена оборона и выработана стратегия НАТО, чтобы обезопасить регион.