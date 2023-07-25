Эфир Delfi с Федором Крашенинниковым: арест Стрелкова-Гиркина, угрозы Польше и Литве

Суд в Москве взял под арест одного из идеологов "русской весны" Игоря Стрелкова-Гиркина. Но не за сбитие боинга MH-17 летом 2014 года, а за несколько постов в телеграмм-канале, в которых усмотрели экстремизм. При этом Евгений Пригожин, устроивший поход на Москву в конце июня, спокойно перемещается между Россией и Беларусью. А его наемников из ЧВК "Вагнера" Путин и Лукашенко все чаще используют в качестве угрозы Польше и Литве. С чем связано очередное повышение градуса напряженности? Об этом говорим с российским политологом Федором Крашенинниковым.