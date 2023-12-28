Эфир Delfi с европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом: Европа, выборы, санкции, НАТО, война, Россия

В июне следующего года состоятся выборы в Европарламент. Ряд экспертов прогнозируют, что его структурный состав может сильно сместиться вправо. С какими итогами заканчивает год ЕП и чего ждать от выборов? Есть ли в Европе усталость от войны? Почему западные СМИ все чаще пишут о переговорах и возможном нападении России на страны НАТО? Исчерпан ли инструмент санкций? Чего ожидает Европа от прихода Трампа?