Эфир Delfi с евродепутатом Стасисом Якелюнасом: кредиты, ставки, инфляция и угроза кризиса

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В студии Delfi - литовский европарламентарий Стасис Якелюнас. Обсуждаем подорожание кредитов для населения в связи с повышением процентных ставок, споры вокруг пенсионной реформы, а также возможности Литвы по обузданию инфляции. Во второй части передачи эксклюзивное интервью с новоизбранным президентом Чехии, генералом армии в отставке Петером Павелом.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом
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