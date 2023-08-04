04 августа 2023 г. 12:34

Эфир Delfi с экс-главой Конституционного суда Литвы Дaйнюсом Жалимасом: как наказать режим Лукашенко

 
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Эксперты международного Центра права и демократии Justice Hub подготовили первый подробный юридический анализ нарушений прав человека, совершенных режимом Лукашенко с мая 2020 года. Пытки, убийства, изнасилования - это неполный список злодеяний. Юристы также оценили шансы привлечения виновных к ответственности. Более подробно о докладе и не только в студии Delfi беседуем с руководителем Justice Hub, деканом юридического факультета Университета Витаутаса Великого экс-главой Конституционного суда Литвы Дaйнюсом Жалимасом.
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