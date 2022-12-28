Эфир Delfi с экономистом: провожаем 2022 год — инфляция, процентная ставка, санкции, потребление

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После выпуска новостей подводим экономические итоги года с Александром Изгородиным. Говорим об инфляции, процентных ставках, санкциях, ценах на энергоресурсы, потреблении и о том, каким будет 2023 год для мировой экономики.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов

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