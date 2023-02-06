Эфир Delfi с драматургом и режиссером с Иваном Вырыпаевым

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2 февраля в Литовском национальном драматическом театре состоялась премьера пьесы драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева "Пьяные". В студии Delfi мы поговорили с автором о самой постановке, о театре и российских актерах в условиях войны, о влиянии литовской театральной школы на российского зрителя и многом другом.
Интервью смотрите сразу после выпуска новостей.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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