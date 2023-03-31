Эфир Delfi с Довиле Шакалене: россияне в Литве и законы, ядерка в Беларуси, журналист США в заложниках РФ

В первой части с экспертом Фонда защиты гласности и исследователем Лодзинского университета Романом Захаровым беседуем о задержании в России по подозрению в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.45