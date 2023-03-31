Эфир Delfi с Довиле Шакалене: россияне в Литве и законы, ядерка в Беларуси, журналист США в заложниках РФ

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В студии Delfi - член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Довиле Шакалене. Обсуждаем законопроект, который может ограничить в правах россиян и белорусов: какой окончательный вариант будет выставлен на голосование Сейма Литвы 4 апреля, какие бреши в безопасности Литвы сегодня существуют и как их поможет решить рассматриваемый документ, что говорят социологические исследования о настроениях общества в России. Также говорим о планах по размещению тактического ядерного оружия на территории соседней Беларуси.

В первой части с экспертом Фонда защиты гласности и исследователем Лодзинского университета Романом Захаровым беседуем о задержании в России по подозрению в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича

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Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.45

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