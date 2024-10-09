2024.10.09 13:09

Эфир Delfi с Бронисом Ропе: коалиция с демократами без Сквернялиса, отличие КНР от РФ и Беларуси

 
ru.DELFI.lt

Союз крестьян и зеленых Литвы толерантно относится к ЛГБТ-сообществу, но считает, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. Партия не готова создавать коалицию с консерваторами, Партией свободы и Жемайтайтисом, но не против объединения с демократами „Во имя Литвы“ без их лидера Саулюса Сквернялиса. Китай не представляет для Литвы такой же угрозы, как Россия и Беларусь. Поэтому с Пекином необходимо возобновить отношения.

Об этом и многом другом в рамках нашего предвыборного эфира рассказал кандидат от Союза крестьян и зеленых, бывший европарламентарий и экс-мэр Игналины Бронис Ропе.

Начало эфира в 13.30.

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