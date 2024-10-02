Эфир Delfi с Артурасом Зуокасом: демилитаризация Калининграда, за однополые партнерства, но не браки

В студии Delfi поговорим с Артурасом Зуокасом о его планах на выборы, основных приоритетах и ценностях, которые продвигает партия, о союзе со скандальным Ремигиюсом Жемайтайтисом на прошлых выборах и причинах распада этого союза. Кроме того, узнаем у политика, в прошлом военного журналиста, его видение демилитаризации Калининграда и ситуации на Ближнем Востоке.



Начало эфира в 13.30.