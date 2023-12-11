Эфир Delfi с Артемом Шрайбманом: "безвыборы" режима Лукашенко, ограничения в Литве, Тихановская

В феврале следующего года режим Лукашенко проводит парламентские выборы. Оппозиция в лице Светланы Тихановской называет эту процедуру "безвыборами" и призывает белорусов не дать себя обмануть. Параллельно с этим в феврале демократические силы проводят свое голосование - в Координационный Совет, по сути выполняющий роль теневого парламента. Итоги года для режима Лукашенко и демократических сил Беларуси подводим с политическим аналитиком Артемом Шрайбманом. Говорим также о визите Лукашенко в Пекин, о состоявшейся в Киеве конференции "Шлях да волі", организованной полком Калиновского и многом другом.