Эфир Delfi с Аркадиюсом Винокурасом: 70-й митинг в Вильнюсе - литовцы не устают поддерживать Украину

Cегодня вечером на Кафедральной площади Вильнюса состоится юбилейный 70-ый митинг в поддержку Украины. Вскоре после начала полномасштабной российской агрессии каждую неделю в центре столицы Литвы собираются люди, чтобы выразить солидарность с обороняющейся страной. За это время со сцены выступили и руководство Литвы, и послы поддерживающих Украину стран, и бойцы ВСУ.