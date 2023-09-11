Эфир Delfi с Аркадиюсом Винокурасом: 70-й митинг в Вильнюсе - литовцы не устают поддерживать Украину

О тематике сегодняшнего мероприятия и о том, почему важно поддерживать Украину до победного конца всеми возможными способами в студии Delfi расскажет организатор митинга, журналист, писатель, публицист Аркадиюс Винокурас.
Начало трансляции в 14.00
Cегодня вечером на Кафедральной площади Вильнюса состоится юбилейный 70-ый митинг в поддержку Украины. Вскоре после начала полномасштабной российской агрессии каждую неделю в центре столицы Литвы собираются люди, чтобы выразить солидарность с обороняющейся страной. За это время со сцены выступили и руководство Литвы, и послы поддерживающих Украину стран, и бойцы ВСУ.
О тематике сегодняшнего мероприятия и о том, почему важно поддерживать Украину до победного конца всеми возможными способами в студии Delfi расскажет организатор митинга, журналист, писатель, публицист Аркадиюс Винокурас.
Начало трансляции в 14.00