Эфир Delfi с Аркадиюсом Винокурасом: 70-й митинг в Вильнюсе - литовцы не устают поддерживать Украину

 
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Cегодня вечером на Кафедральной площади Вильнюса состоится юбилейный 70-ый митинг в поддержку Украины. Вскоре после начала полномасштабной российской агрессии каждую неделю в центре столицы Литвы собираются люди, чтобы выразить солидарность с обороняющейся страной. За это время со сцены выступили и руководство Литвы, и послы поддерживающих Украину стран, и бойцы ВСУ.

О тематике сегодняшнего мероприятия и о том, почему важно поддерживать Украину до победного конца всеми возможными способами в студии Delfi расскажет организатор митинга, журналист, писатель, публицист Аркадиюс Винокурас.

Начало трансляции в 14.00

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