Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: саммит НАТО и Вильнюс, советские привычки, отдых и ШИЗО

Уже на следующей неделе состоится саммит НАТО в Вильнюсе. В преддверии крупнейшего мероприятия обсуждаем его значение для Литвы, плюсы и минусы подготовки со стороны муниципалитета: чего мы видим больше. Кроме того, пробуем разобраться в разновидностях "путинферштееров" и тех, для кого по-прежнему "не все так однозначно".