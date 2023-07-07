07 июля 2023 г. 12:38

Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: саммит НАТО и Вильнюс, советские привычки, отдых и ШИЗО

 
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Уже на следующей неделе состоится саммит НАТО в Вильнюсе. В преддверии крупнейшего мероприятия обсуждаем его значение для Литвы, плюсы и минусы подготовки со стороны муниципалитета: чего мы видим больше. Кроме того, пробуем разобраться в разновидностях "путинферштееров" и тех, для кого по-прежнему "не все так однозначно".

Расскажем и о попытке поджога инсталляции "ШИЗО" от команды Навального на площади Европы в Вильнюсе.

Гость студии - публицист, колумнист Delfi, ресторанный критик Андрюс Ужкальнис.

Начало трансляции 13.00

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