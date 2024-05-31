Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: президента выбрали, осталось выбрать Европарламент и Сейм Литвы

Консерваторы положительно оценивают результаты своего кандидата Ингриды Шимоните на выборах президента Литвы. Премьер при этом во втором туре сокрушительно проиграла, набрав около четверти голосов избирателей. Действующий президент Гитанас Науседа набрал почти 75%. Сразу за президентскими Литву ожидают выборы в Европарламент, которые состоятся 9 июня. А в октябре в стране будут выбирать новый состав Сейма. Почему консерваторы трактуют поражение как успех? На что они могут надеяться на выборах в Сейм? Насколько сильно изменится расклад в парламенте осенью? Какую активность мы увидим на выборах в Европарламент и как привлечь на них избирателей? Эти и другие темы обсудим с колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.