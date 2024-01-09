Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: литовские паспорта Абрамовичей, оливье, санкции и просвещение

Отсутствие правовой базы и критика с разных сторон скорее всего не позволят реализовать предложение министра образования о закрытии русскоязычных школ в Литве. По той же причине отсутствия юридических инструментов невозможно избавиться и от продукции Vičiūnų grupė на полках литовских магазинов. Сама компания на прошлой неделе в Украине была признана спонсором войны. А дети подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича беспрепятственно обновили литовские паспорта уже во время полномасштабной агрессии. Эти и другие новости Литвы обсуждаем с публицистом, колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.