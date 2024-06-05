Эфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: какой должна быть стратегия Запада в отношении России?

Есть ли у россиян запрос на демократию, а у России шанс стать цивилизованной? Почему важно продолжать работу в этом направлении? Нужно ли в этом вопросе учитывать мнение Украины? Кого в Европе считают российской оппозицией и готовы ли помогать в создании армии сопротивления? Стоит ли опасаться правого поворота в новом составе Европарламента?



Эти и другие вопросы в преддверии 10-го юбилейного Vilnius Russia Forum и выборов в ЕП обсуждаем с депутатом Европарламента Андрюсом Кубилюсом.