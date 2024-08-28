Эфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: какое место Литве отведут в Еврокомиссии?

На следующей неделе на внеочередной сессии Сейм рассмотрит кандидатуру Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара от Литвы. Ранее его одобрил президент, а представители парламентской оппозиции отзывались о нем, как о хорошем специалисте. На какой портфель рассчитывает кандидат в еврокомиссары от Литвы и какую повестку намерен продвигать в случае утверждения?