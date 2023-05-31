Эфир Delfi с Альвидасом Медалинскасом: угрозы России, план наступления ВСУ, Литва, НАТО

Возможно ли изменение восприятия войны россиянами в свете последних событий? Получен ли Украиной карт-бланш на перенос боевых действия на территорию агрессора? Эти и другие вопросы в студии Delfi задаем политологу Альвидасу Медалинскасу.

Начало трансляции в 13.00