Эфир Delfi с Альвидасом Медалинскасом: угрозы России, план наступления ВСУ, Литва, НАТО

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После атаки дронов на Москву и Подмосковье российские депутаты вновь начали намекать на возможный ядерный удар. А Владимир Путин, отвечая на вопрос о мерах Кремля по недопущению подобного впредь, изложил свою трактовку причин войны и упомянул Запорожскую АЭС. Перейдут ли угрозы России из риторики в практическую плоскость?
Возможно ли изменение восприятия войны россиянами в свете последних событий? Получен ли Украиной карт-бланш на перенос боевых действия на территорию агрессора? Эти и другие вопросы в студии Delfi задаем политологу Альвидасу Медалинскасу.
Начало трансляции в 13.00
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