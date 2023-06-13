aA
После выпуска новостей - интервью с с украинским психологом, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Ведущая программы Delfi "По сути" Дайва Жеймите беседует с известным блогером о том, почему он считает необходимым работать с российской оппозицией, в ком видит альтернативу Путину, подрыве дамбы Каховской ГЭС, украинизации, положении на фронте, ситуации на оккупированных территориях.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительственный кризис отразился на рейтингах: лидируют социал-демократы и теряющие популярность консерваторы
Рейтинг партий показал, что о правительственном...
Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: почему нужно дать России шанс?
После выпуска новостей - интервью с с украинским...
Опрос: рейтинг Шимоните упал на 3 процента – худший результат с начала работы правительства
Оценка консерватора Ингриды Шимоните как политика,...
Банк Revolut ужесточил требования к документам россиян и белорусов, живущих в Европе
Банк Revolut, зарегистрированный в Литве, начал...
Российскому летчику Мишову разрешили свободно передвигаться по Литве
Летчик ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов получил...