Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: интрига в том, что мы и есть настоящая Русь

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После выпуска новостей — интервью с экс-советником команды президента Украины, психологом и аналитиком Алексеем Арестовичем. Об исторических истоках войны России с Украиной, военной помощи Запада, обстановке на фронте, преступлениях российских военных на оккупированных территориях, вагнеровцах под Бухмутом Эти и другие вопросы с ним говорил журналист, издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00

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