aA
После выпуска новостей — интервью с экс-советником команды президента Украины, психологом и аналитиком Алексеем Арестовичем. Об исторических истоках войны России с Украиной, военной помощи Запада, обстановке на фронте, преступлениях российских военных на оккупированных территориях, вагнеровцах под Бухмутом Эти и другие вопросы с ним говорил журналист, издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех
В обществе не смолкают дискуссии о пенсионном...
Эфир Delfi с Алексеем Арестовичем: интрига в том, что мы и есть настоящая Русь
После выпуска новостей — интервью с экс-советником...
Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте
Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство...
Глава профсоюзов о предложениях к пенсионному накоплению: это нечестно
Соцмин Литвы представил изменения к системе...
ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников
Запрет на работу продовольственных магазинов площадью...