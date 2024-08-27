Эфир Delfi с Александром Плющевым: реакция на арест Дурова и будущее Telegram

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично прокомментировал задержание создателя Telegram Павла Дурова. Глава государства заявил, что это не политическое решение, а окончательный вердикт должны вынести судьи. Сам Павел Дуров находится в статусе задержанного. По данным Reuters, его подозревают в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. По истечении 96 часов с момента взятия под стражу, Дурову должны либо предъявить обвинения, либо отпустить. Стоит ли усматривать в данном кейсе атаку на свободу слова? Что будет с самим Telegram? Где грань между безопасностью и свободой слова? Почему Россия, которая выдавила Дурова 10 лет назад, теперь выступает в его поддержку?