Эфир Delfi с Адасом Якубаускасом: как работает Совет по деоккупации и реинтеграции Крыма?

Многие эксперты отмечают, что планом-максимум контрнаступления ВСУ в этом году является перерезание сухопутного коридора в Крым. Официальные спикеры Украины неоднократно обращались к жителям оккупированного полуострова с просьбой по возможности покинуть территорию. Это необходимо для безопасности в период проведения операции по деоккупации. О сценариях освобождения Крыма и Севастополя и первых решениях украинской власти на полуострове в студии Delfi говорим с членом Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и Севастополя Адасом Якубаускасом.