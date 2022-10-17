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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" признала террористическим правящий в России политический режим.
Решение ПАСЕ и дальнейшие действия обсуждаем с инициатором резолюции членом Сейма Литвы от партии консерваторов и главой литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлисом Зингерисом.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Олег Ерофеев.
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