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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" признала террористическим правящий в России политический режим.

Решение ПАСЕ и дальнейшие действия обсуждаем с инициатором резолюции членом Сейма Литвы от партии консерваторов и главой литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлисом Зингерисом.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Олег Ерофеев.

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