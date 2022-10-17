Решение ПАСЕ и дальнейшие действия обсуждаем с инициатором резолюции членом Сейма Литвы от партии консерваторов и главой литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлисом Зингерисом.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Олег Ерофеев.