Эфир Delfi: российские ракеты в Польше - каким будет ответ НАТО?

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Падение ракеты российского производства в Польше обсуждаем с польским аналитиком, майором запаса Агентства разведки Польши Робертом Хедой, депутатом парламента Литвы, консерватором Матасом Мальдейкисом и Даниэлем Боцковски, историк и эксперт по безопасности.

Во второй части программы — интервью со специальным помощником президента США Робертом Берщински.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00.

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