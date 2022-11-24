Эфир Delfi: российские обстрелы Украины в ответ на резолюцию Европарламента

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Сразу после выпуска новостей разговор с гостем студии литовским политологом Альвидасом Медалинскасом, который недавно побывал в освобожденном Херсоне и других городах Украины.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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