Эфир Delfi: российские обстрелы Украины в ответ на резолюцию Европарламента

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Сразу после выпуска новостей разговор с гостем студии литовским политологом Альвидасом Медалинскасом, который недавно побывал в освобожденном Херсоне и других городах Украины.
Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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