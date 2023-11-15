Эфир Delfi: роль Росатома в войне, атомные объекты Украины, АЭС в Беларуси и радиационные риски

Запорожская АЭС в Энергодаре стала первой в мировой истории атомной станцией, захваченной в результате вооруженного нападения. Главным выгодоприобретателем и управляющим объекта является российская госкорпорация Росатом. При этом он по-прежнему не находится под санкциями и является одним из лидеров мировой атомной промышленности. В студии Delfi более подробно говорим о Росатоме, его геополитических проектах в Европе, а также о том, появится ли в соседней Беларуси вторая АЭС. Гости - эксперты атомного проекта Экологического объединения "Беллона" Александр Никитин и Дмитрий Горчаков.