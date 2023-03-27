Эфир Delfi: размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — блеф, реальная угроза или шантаж?

aA
Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, об этом он договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, Минск не получит контроль над над ядерными зарядами. Он добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Насколько реальны угрозы Москвы, кто главный адресат этих заявлений, чем грозит соседям Беларуси размещение такого оружия, а Лукашенко — согласие на такой шаг?

Обсуждаем тему с политологом и историком Александром Фриманом.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против
Эфир Delfi: лидер Китая в Москве, а Японии в Киеве — как это повлияет на ход войны?

Ведущая выпуска — Анжела Бубеляк.

Начало трансляции в 13.20.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: ограничения для граждан РФ и Беларуси в Литве, почему русские и белорусы в войне за Украину?

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект,...

Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?

Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал...

Эфир Delfi: в Литве выбрали мэров и советы — кто победил, что показал второй тур?

Подводим итоги состоявшихся в Литве в воскресенье...

Эфир Delfi: как голосуют и что думают о выборах в Литве иностранцы?

Далеко не всем известно, что в Литве на муниципальных...

Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?

Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...

Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?

После выпуска новостей — с украинским военным...

TOP новостей

Бежавший от войны украинец столкнулся с неприятностями в Литве: на него напали за то, что не воюет против России (1)

Приезжающие в Литву украинцы не всегда видят только...

Эфир Delfi: размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — блеф, реальная угроза или шантаж?

Россия разместит в Беларуси российское тактическое...

Скандал около Гарюнайского рынка: потребовалась помощь скорой

В понедельник с самого утра около Гарюнайского рынка...

МОМ: три года подряд из эмиграции возвращается больше литовцев, чем уезжает

Ирландия и Соединенное Королевство, которые раньше...

Ответ Шимоните на вопрос, будет ли она участвовать в выборах президента: пока я не говорю "нет" (1)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказал, что...