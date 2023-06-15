Эфир Delfi: "Рамштайн", истребители F-16 и обучение, роль Украины в формировании будущего России

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Сегодня в Брюсселе началось очередное заседание министров обороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн". На встрече обсуждается вопрос об истребителях F-16 и обучении украинских пилотов, которое, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, уже началось. На связи со студией из Брюсселя журналист Delfi Анжела Бубеляк.

Во второй части - дискуссияс форума российских оппозиционных сил, состоявшегося на прошлой неделе в Брюсселе. Его организовал литовский европарламентарий, бывший премьер-министр Андрюс Кубилюс. Он вместе с Расой Юкнявичене (также евродепутат от Литвы) дискутирует с юристом и блогером Марком Фейгиным и бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем о будущем России, российских угрозах и роли Украины в противостоянии этим вызовам.

Начало трансляции в 13.00

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