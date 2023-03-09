Эфир Delfi: протесты в Грузии, и что стоит за драками подростков из ЧВК "Редан"?

О социологическом феномене подростковой субкультуры, ее корнях, а также о том, стоит ли ожидать ее распространения среди молодежи Литвы и других стран ЕС в студии Delfi говорим с директором "Института постинформационного общества", бывшим вице-министром Украины по информационной политике Дмитрием Золотухиным и российским журналистом, блогером Ильей Шепелиным.
Начало эфира в 13.00
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