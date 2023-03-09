Эфир Delfi: протесты в Грузии, и что стоит за драками подростков из ЧВК "Редан"?

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В феврале пользователи социальных сетей и блогеры активно обсуждали субкультуру любителей аниме, представители которой в шутку называли себя ЧВК "Редан". Явление наиболее распространено в России, Украине и Беларуси. Подростки "прославились" массовыми сборами в торговых центрах крупных городов, которые заканчивались драками с футбольными фанатами и иммигрантами. На такую активность пришлось реагировать властям: силовики устраивали рейды с массовыми задержаниями, а официальные представители Москвы и Киева обвиняли друг друга в том, что за этим стоят спецслужбы недружественных стран.

О социологическом феномене подростковой субкультуры, ее корнях, а также о том, стоит ли ожидать ее распространения среди молодежи Литвы и других стран ЕС в студии Delfi говорим с директором "Института постинформационного общества", бывшим вице-министром Украины по информационной политике Дмитрием Золотухиным и российским журналистом, блогером Ильей Шепелиным.

Начало эфира в 13.00

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