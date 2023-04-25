Обсуждаем с ним грань между журналистикой и пропагандой, свободу слова как ценность, а также меры ответственности за работу на российские пропагандистские ресурсы. Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00