aA
В начале апреля в Риге стартовала серия судебных процессов над сотрудниками порталов "Спутник" и Baltnews, связанных с российским государственным агентством "Россия сегодня". Их обвиняют в нарушении санкций Евросоюза. Однако сами сотрудники считают дело политически мотивированным. В эфире Delfi эксперт Фонда защиты гласности и исследователь Лодзинского университета Роман Захаров.

Обсуждаем с ним грань между журналистикой и пропагандой, свободу слова как ценность, а также меры ответственности за работу на российские пропагандистские ресурсы. Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi с руководителем Народного антикризисного управления Павлом Латушко

В минувшие выходные в Вильнюсе состоялась II...

Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

29 и 30 апреля в Вильнюсском старом театре состоится...

Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов...

Эфир Delfi : новый наркотик в школах, беженцы, мигранты, работа и знание литовского

Глава Государственной инспекции по литовскому языку...

Эфир Delfi c Игорем Яковенко: 25 лет за правду, усиление репрессий в РФ перед наступлением Украины

Московский городской суд 17 апреля приговорил...

TOP новостей

Больше всего работников получает 2000 евро "на бумаге": кого можно считать представителем среднего класса

Согласно статистике, в Литве быстро растут зарплаты,...

Raudonukė

Специалист: в Литве нет округов, где ситуация не была бы на грани угрожающей

Прошел всего год и в Литве не осталось "зеленых"...

В Литве узаконили политику разворота нелегальных мигрантов

Во вторник Сейм Литвы узаконил политику разворота...

Парламент Литвы склонен одобрить снижение тарифа на электричество компаниями в одностороннем порядке

Парламент Литвы в первом чтении принял поправки к...

За унижение звания стража порядка уволена сотрудница полиции

20 апреля со службы была уволена следователь...