aA
В начале апреля в Риге стартовала серия судебных процессов над сотрудниками порталов "Спутник" и Baltnews, связанных с российским государственным агентством "Россия сегодня". Их обвиняют в нарушении санкций Евросоюза. Однако сами сотрудники считают дело политически мотивированным. В эфире Delfi эксперт Фонда защиты гласности и исследователь Лодзинского университета Роман Захаров.
Обсуждаем с ним грань между журналистикой и пропагандой, свободу слова как ценность, а также меры ответственности за работу на российские пропагандистские ресурсы. Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Kasmet sukčiai iš žmonių išvilioja milijonus: neapdairūs gyventojai patys krenta į apgavikų rankas ekspertai dalinasi, kokios dažniausios schemos
TOP новостей
Больше всего работников получает 2000 евро "на бумаге": кого можно считать представителем среднего класса
Согласно статистике, в Литве быстро растут зарплаты,...
Специалист: в Литве нет округов, где ситуация не была бы на грани угрожающей
Прошел всего год и в Литве не осталось "зеленых"...
В Литве узаконили политику разворота нелегальных мигрантов
Во вторник Сейм Литвы узаконил политику разворота...
Парламент Литвы склонен одобрить снижение тарифа на электричество компаниями в одностороннем порядке
Парламент Литвы в первом чтении принял поправки к...
За унижение звания стража порядка уволена сотрудница полиции
20 апреля со службы была уволена следователь...