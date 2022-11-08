Эфир Delfi: проблемы и успехи белорусов в Литве

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Центр исследования Восточной Европы выпустил большое исследование о белорусах в Литве. Кто они, чем занимаются, насколько успешно интегрируются, с какими основными проблемами сталкиваются. Более подробно на эту тему поговорим с эксперткой Центра исследований Восточной Европы и одной из авторок исследования Живиле Дамбраускайте, а также с сооснователем фонда BySol Андреем Стрижаком, который был вынужден эмигрировать в 2020 году.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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