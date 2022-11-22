aA
Политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором. Признает ли ЕП таковой Россию? Спрашиваем у евродепутата от Литвы Андрюса Кубилюса.

Херсон постепенно восстанавливается после российской оккупации. Что происходит в городе, каковы последствия и ущерб от армии РФ. Об этом говорим с Сергей Хлань
депутатом Херсонского областного совета Сергем Хланем.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?

Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же...

Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен

Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория...

Эфир Delfi: падение ракеты в Польше — новые вопросы и выводы

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что на...

Эфир Delfi: падение ракеты в Польше - каким будет ответ НАТО? Прямое включение из освобождённого Херсона

Падение ракеты российского производства в Польше...

Эфир Delfi: литовская монета в кошельке Лукашенко, как украинцы учатся в Литве

В Литве широкий резонанс получило журналистское...

Эфир Delfi: взрыв в Литве, белорусские врачи в эмиграции, работа добровольцев над дронами-камикадзе

Зеленский прибыл в освобожденный Херсон, в Литве...

Эфир Delfi: ВСУ "уходит" военных РФ из Херсона, генерал США об истребителях для Украины

Отступление российских военных из Херсона обсуждаем...

TOP новостей

У многих работников в Литве в следующем году автоматически вырастут зарплаты: воспользуйтесь калькулятором портала

Парламент Литвы во вторник принял проект подоходного...

Эфир Delfi: признает ли Европарламент Россию террористом, как восстанавливается Херсон?

Политические группы Европейского парламента...

МВД Литвы ужесточает правила въезда для иностранцев: потребуются дополнительные документы

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы ужесточает...

Комитет ООН не разрешил убрать стелы с Антакальнисского кладбища: в самоуправлении от планов не отказываются

Комитет ООН по правам человека принял решение о...

Исследование: почти 80 процентов литовцев из-за инфляции чувствуют себя финансово незащищенными

В этом году жителей Литвы больше всего беспокоит...