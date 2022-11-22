Эфир Delfi: признает ли Европарламент Россию террористом, как восстанавливается Херсон?

Херсон постепенно восстанавливается после российской оккупации. Что происходит в городе, каковы последствия и ущерб от армии РФ. Об этом говорим с Сергей Хлань

депутатом Херсонского областного совета Сергем Хланем.

Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.