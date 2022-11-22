Эфир Delfi: признает ли Европарламент Россию террористом, как восстанавливается Херсон?

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Политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором. Признает ли ЕП таковой Россию? Спрашиваем у евродепутата от Литвы Андрюса Кубилюса.
Херсон постепенно восстанавливается после российской оккупации. Что происходит в городе, каковы последствия и ущерб от армии РФ. Об этом говорим с Сергей Хлань
депутатом Херсонского областного совета Сергем Хланем.
Ведущие: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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