Эфир Delfi: представитель Госдепартамента США о СНВ-III и и возвращенные в лоно Церкви литовские священники

Патриарх Константинопольский вернул в Церкви лоно пятерых литовских православных священников, которых Московский патриархат лишил сана за критику в адрес московского патриарха Кирилла. О значении этого решения и дальнейших планах в студии беседуем с теперь уже православными священниками Константинопольского патриархата Владимиром Селявко и Виталием Моцкусом.
Начало трансляции в 13.00
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