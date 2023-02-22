Эфир Delfi: представитель Госдепартамента США о СНВ-III и и возвращенные в лоно Церкви литовские священники

aA
В первой части выпуска — интервью с официальным представителем Госдепартамента США Андреа Калан о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Патриарх Константинопольский вернул в Церкви лоно пятерых литовских православных священников, которых Московский патриархат лишил сана за критику в адрес московского патриарха Кирилла. О значении этого решения и дальнейших планах в студии беседуем с теперь уже православными священниками Константинопольского патриархата Владимиром Селявко и Виталием Моцкусом.

Начало трансляции в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина

В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на...

Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов

Президент США Джо Байден находится с необъявленным...

Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...

Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию

Близится годовщина начала полномасштабного...

Эфир Delfi с производителем бронемашин Senator для украинских военных

После выпуска новостей - интервью с гендиректором...

Эфир Delfi: ведет ли логика войны к росту репрессий в России?

8 февраля Басманный суд Москвы до 12 марта продлил арест...

Иван Вырыпаев: обвинять человека хоть в чем-то из-за цвета кожи, сексуальной ориентации, национальности - недопустимо

Про театр, литовских и русских театральных деятелей,...

Эфир Delfi с экономистом – о ценах, процентных ставках, санкциях и пенсионном накоплении

В студии Delfi – литовский экономист Александрас...

TOP новостей

Идея министерства пугает семейных врачей: ситуация только ухудшится

Минздрав Литвы недавно сообщил, что обсуждает проект,...

Эфир Delfi: представитель Госдепартамента США о СНВ-III и и возвращенные в лоно Церкви литовские священники

В первой части выпуска — интервью с официальным...

Мужчина возмущен порядком замены счетчика: боится, что укажут неверные данные

В редакцию портала JP обратился житель Паневежиса...

PRICER.LT: российская сеть MERE продолжает шествие по странам Балтии

Mere (ЗАО Valientė) – торговая сеть российского капитала...

В Вильнюсе снова активизировался отравитель собак

Владельцы собак должны быть бдительными. В разных...