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Сборная Латвии по хоккею в воскресенье одержала историческую победу над США и взяла бронзовые медали чемпионата мира. Понедельник у наших соседей объявлен выходным днем. Как праздновали успешное выступление хоккеистов и все ли довольны внеплановым выходным? В эфире Delfi рассказывает ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлиана Шкагале.

В минувшую субботу в Reforum Space Vilnius открылась выставка "Запрещенное искусство". Она призвана показать, что несмотря на жестокие репрессии, в России существует протест против диктатуры и войны в Украине. Во второй части программы на связи со студией организатор выставки Андрей Пугачев.

Начало трансляции в 13.00

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