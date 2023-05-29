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Сборная Латвии по хоккею в воскресенье одержала историческую победу над США и взяла бронзовые медали чемпионата мира. Понедельник у наших соседей объявлен выходным днем. Как праздновали успешное выступление хоккеистов и все ли довольны внеплановым выходным? В эфире Delfi рассказывает ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлиана Шкагале.
В минувшую субботу в Reforum Space Vilnius открылась выставка "Запрещенное искусство". Она призвана показать, что несмотря на жестокие репрессии, в России существует протест против диктатуры и войны в Украине. Во второй части программы на связи со студией организатор выставки Андрей Пугачев.
Начало трансляции в 13.00
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