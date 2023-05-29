В минувшую субботу в Reforum Space Vilnius открылась выставка "Запрещенное искусство". Она призвана показать, что несмотря на жестокие репрессии, в России существует протест против диктатуры и войны в Украине. Во второй части программы на связи со студией организатор выставки Андрей Пугачев.

Начало трансляции в 13.00