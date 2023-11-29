Во второй части передачи вас ждет прогулка по юбилейному Вильнюсу длиною в 700 шагов. Побываем в "Бермудском треугольнике" и выберемся оттуда сухими благодаря Ромасу Тракимасу. Он рассказал о своем Вильнюсе 70-х годов и неформальных движениях, литовских хиппи, которые собирались и проводили время в Старом городе, и провел по тем вильнюсским улочкам, которые скрыты от глаз туристов.
Эфир Delfi: потери России в войне, ВСУ на левом берегу Днепра, зима и Вильнюс 70-х глазами хиппи
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Минобороны Британии оценило потери России в войне за последние 1,5 месяца в примерно 1000 человек в сутки. Свидетельствует ли это о том, что интенсивность боев сохранится на высоком уровне даже зимой? Удастся ли России сохранять такие темпы без тотальной мобилизации? Действительно ли шторм помог ВСУ укрепиться на левом берегу Днепра? Почему Чехия и Литва все чаще говорят о неизбежном столкновении НАТО с Россией в будущем? Какова обстановка на других участках фронта? Эти вопросы обсуждаем с военным экспертом, директором New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.
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