2024.06.04 13:20

Эфир Delfi: поствыборный Висагинас - о чем говорят мэр города, волонтер, пенсионер и священник?

 
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Delfi снова в Висагинасе. Раньше его называли городом-спутником АЭС, городом атомщиков, самым русским городом Литвы, а после президентских выборов внимание СМИ было снова приковано к висагинцам, т.к. большую поддержку там получил кандидат, выступавший за дружбу с Россией.

Команда DELFI отправилась в город, чтобы поговорить с людьми, которые создавали этот город, родились и выросли в нем и связывают свое будущее с Висагинасом.

Начало трансляции в 13.30

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