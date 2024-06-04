Эфир Delfi: поствыборный Висагинас - о чем говорят мэр города, волонтер, пенсионер и священник?

Delfi снова в Висагинасе. Раньше его называли городом-спутником АЭС, городом атомщиков, самым русским городом Литвы, а после президентских выборов внимание СМИ было снова приковано к висагинцам, т.к. большую поддержку там получил кандидат, выступавший за дружбу с Россией.