2024.06.26 13:14

Эфир Delfi: понять культурный код литовцев, читая "Вильнюсский покер" на русском

 
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Один из наиболее известных романов современной литовской прозы "Вильнюсский покер" писателя, драматурга и журналиста Ричардаса Гавялиса спустя 35 лет издан и на русском языке усилиями двух гуманитарных эмигрантов.

Почему только спустя 35 лет, почему сейчас роман, где Вильнюс становится пространством магической действительности — герметичным лабиринтом игр тоталитарной системы, в блужданиях по которому субъекты почти сходят с ума, находит русскоязычного читателя, как он может помочь ему понять литовский культурный код, стать скоростным лифтом в культурной интеграции?

Об этом наш коллега Олег Ерофеев беседовал с издателем и переводчиком Мотеюсом Чепайтисом и художником, мыслителем Богданом Кравцовым.

Начало трансляции в 13.30

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