Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование

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ФСБ молниеносно "раскрыла дело" об убийстве Дарьи Дугиной — обвинив в нем украинские спецслужбы. Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Украине заявил, что Дарью Дугину убили "партизаны" из так называемой Национальной республиканской армии. Подробнее об этом говорим с самим Ильей Пономаревым.

Гость студии – Юлия Мицкевич, директор организации неформального образования АБФ. Со своими единомышленниками Юлия открыла детский летний лагерь по английскому языку для беларуских и украинских детей.

О детском лагере и шире — вопросах образования для детей релокантов и беженцев — во второй части выпуска.

Начало трансляции в 13.00

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