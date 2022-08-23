Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование

Гость студии – Юлия Мицкевич, директор организации неформального образования АБФ. Со своими единомышленниками Юлия открыла детский летний лагерь по английскому языку для беларуских и украинских детей.
О детском лагере и шире — вопросах образования для детей релокантов и беженцев — во второй части выпуска.
Начало трансляции в 13.00
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