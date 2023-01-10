Эфир Delfi: положение в Соледаре и планируемые поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО

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Российские войска вечером начали штурм Соледара в попытке окружить Бахмут и отрезать украинскую армию от снабжения. Тем временем страны НАТО планируют предоставить ВСУ новое вооружение, среди которого БМП и танки, необходимые для контрнаступления. Эти и другие новости с фронта обсуждаем с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Начало трансляции – 13.00
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