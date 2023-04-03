Эфир Delfi: подрыв Z-блогера и медиапотребление BY – что белорусы думают о ядерном оружии?

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В России объявлено о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Z-блогер Владлен Татарский, в Брюсселе на встречу собираются министры иностранных дел Альянса. Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне единогласно утвердил дополнительные исключения в ограничительных мерах по отношению к гражданам России и Беларуси.

С гостем студии медиаэкспертом, директором предприятия DigitalHub Михаилом Дорошевичем обсуждаем, как и какую в условиях войны потребляют информацию белорусы, каково их отношение к планам по размещению ядерного оружия в Беларси.

Ведущий выпуска Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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