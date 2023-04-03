Эфир Delfi: подрыв Z-блогера и медиапотребление BY – что белорусы думают о ядерном оружии?

С гостем студии медиаэкспертом, директором предприятия DigitalHub Михаилом Дорошевичем обсуждаем, как и какую в условиях войны потребляют информацию белорусы, каково их отношение к планам по размещению ядерного оружия в Беларси.

Ведущий выпуска Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00