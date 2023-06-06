Эфир Delfi: подрыв Каховской ГЭС, включение ВСУ о ситуации в Бахмуте

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Так, например, есть продвижение от 200 до 1600 метров в Бахмуте. А создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что город будет отвоеван Украиной за 1-1,5 месяца, если войска Минобороны будут отдавать территории такими темпами. Более подробно о ситуации на восточном направлении говорим со спикером Восточной группировки войск ВСУ Сергеем Череватым.