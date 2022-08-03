Эфир Delfi: Пелоси прилетела под угрозы Китая - миновал ли кризис, украинцы в Висагинасе и математика

Власти КНР, считающей Тайвань своей территорией, выступают резко против посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем". В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе.

С главой Украинской ассоциации американистов Макаром Тараном говорим о визите - миновал ли кризис в отношениях США и Китаем, насколько реальной была угроза войны, как ситуация будет развиваться дальше?

Во второй части программы встречаемся с украинцами, которые живут в литовском Висагинасе.

Алина Попова, ветеринар из Украины. Родилась в Висагинасе, но 12 лет назад вместе с родителями переехала в украинский Луцк. С началом войны приняла решение вернуться в родной город и начала здесь все с начала, устроившись работать ветеринаром. В свободное время занимается волотерством и помогает другим украинцам, которым Висагинас и Литва менее знакомы.

Александра Руденко, репетитор, учитель математики. С переездом в Висагинас продолжила свою репетиторскую деятельность удаленно. Но специфика все же поменялась, поскольку теперь, наряду с занятиями онлайн, она очно подтягивает по математике детей Висагинаса и преподает предмет в одной из литовскоязычных школ города.

Начало эфира в 13.00