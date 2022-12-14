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Российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе, Литва приняла закон о десоветизации, сильный снегопад нанес большой ущерб, как украсить дом и двор перед рождеством, показал 16-летний парень из Кибартай. Подробности в выпуске новостей.

После выпуска новостей смотрите интервью ведущей передачи "По сути" Дайвы Жеймите с заместителем генерального директора телеканала ATR журналистом Айдером Муждабаевым.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00.

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