Эфир Delfi: Пашинян в конфликте с Лукашенко из-за оружия Азербайджану - выходит ли Армения из ОДКБ?

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд громких заявлений о возможности выхода из ОДКБ. Претензии Пашиняна в первую очередь адресованы Беларуси, которая на протяжении нескольких лет поставляла оружие Азербайджану. Лидер Армении заявил, что больше никогда не приедет в Беларусь, пока у власти Лукашенко, а из Минска был отозван посол. При этом Ереван не подписал коммюнике саммита мира в Швейцарии. Более подробно обсудим эту тему с председателем правления Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степаном Григоряном.