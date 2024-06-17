2024.06.17 13:17

Эфир Delfi: Пашинян в конфликте с Лукашенко из-за оружия Азербайджану - выходит ли Армения из ОДКБ?

 
ru.DELFI.lt

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд громких заявлений о возможности выхода из ОДКБ. Претензии Пашиняна в первую очередь адресованы Беларуси, которая на протяжении нескольких лет поставляла оружие Азербайджану. Лидер Армении заявил, что больше никогда не приедет в Беларусь, пока у власти Лукашенко, а из Минска был отозван посол. При этом Ереван не подписал коммюнике саммита мира в Швейцарии. Более подробно обсудим эту тему с председателем правления Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степаном Григоряном.

Начало трансляции в 13.40

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