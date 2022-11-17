Эфир Delfi: падение ракеты в Польше — новые вопросы и выводы

Украинская сторона не согласна с заявлениями своих западных партнеров о том, что взрыв мог быть результатом работы украинских ПВО, и требует доказательств.

Несмотря на призывы дождаться результатов расследования, большинство прозвучавших политических заявлений пока касаются именно версии о работе украинской ПВО.

Почему на смену первоначальным предположения о российском следе версия о ПВО Украины возобладала, как реагируют и расценивают ход расследования в Киеве, какой вывод их этой истории в плане безопасности стоит сделать Литве?

Эти и другие вопросы обсуждаем с полковником запаса, руководителем Фонда поддержки обороны Вайдотасом Малиненисом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Ведущие — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.